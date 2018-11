Cinco equipos por tres boletos a la liguilla de México

Cinco equipos pugnarán por los tres últimos boletos por definir para la liguilla por el título del torneo Apertura mexicano, que este fin de semana disputará la última fecha de su calendario regular.









Después de 16 fechas, Cruz Azul, América, Pumas, Santos y Monterrey tienen sus puestos seguros para la fase final que arranca la próxima semana. Tigres, Toluca, Morelia, Pachuca y Querétaro son los cinco que siguen con vida.

Morelia, octavo con 25 puntos, es dueño de su destino y avanzará a la liguilla si derrota al líder Cruz Azul el viernes por la noche, en el primer encuentro de la fecha.

Tigres y Toluca también controlan su rumbo. Ambos se clasificarían si consiguen empates.

La Máquina, que se clasificó desde hace un par de semanas, marca el paso con 33 puntos y un empate le basta para amarrar el primer puesto, lo que le permite cerrar todos los partidos de vuelta en casa.

Cruz Azul podría perder la cima si sufre una derrota y América vence al Veracruz el sábado en el estadio Nemesio Diez de Toluca, que será su casa alterna mientras la dañada cancha del estadio Azteca recibe un tratamiento especial para ser usada en la liguilla.

El mal estado del césped híbrido provocó la cancelación de un partido de la NFL programado para el lunes pasado, y los dirigentes del estadio Azteca pidieron al América darle un respiro esta fecha para realizar trabajos de mantenimiento.

América y Cruz Azul jugarán dos partidos en ese escenario la próxima semana por los cuartos de final.

Sin importar el escenario, las Águilas con sus 30 puntos y con 10 partidos sin perder salen como grandes favoritos para vencer a un Veracruz que ocupa el último puesto de la tabla y atraviesa una turbulenta temporada en la que ya cesó a dos entrenadores.

Para el domingo, Pumas intentará aferrarse al tercer puesto de la tabla cuando reciba al campeón Santos.

Los universitarios aseguraron su pasaje a la liguilla al vencer a Toluca la semana pasada y tienen 29 puntos, la misma cosecha de los Guerreros, que tienen una peor diferencia de goles y son cuartos.

"Santos es un equipo muy bueno, por algo fue campeón, no iniciaron bien pero han levantado gracias a sus buenos jugadores", dijo el volante de Pumas Andrés Iniestra. "Es la clase de rival que nos hace imaginar lo que nos vamos a encontrar en la liguilla".

El sábado, Chivas buscará cerrar decorosamente el torneo y alistarse para el Mundial de Clubes en los Emirates Árabes Unidos cuando reciba a un Tigres que está muy cerca de conseguir su clasificación.

Con 20 puntos y ubicado en el 11mo puesto, Guadalajara estará ausente de la liguilla por tercer torneo en fila y ya planea su participación en el Mundial, que arranca el 15 de diciembre ante el Kashima Antlers de Japón.

"Yo veo contentos a los jugadores, no hemos perdido el camino, aunque lo parezca y se hable de eso", dijo el vicepresidente del equipo, Amaury Vergara. "Pudiera parecer lo contrario, pero es parte de un proceso. La vida no te da el tiempo para vivir en la gloria, pero es parte del proceso para poder vivirla".

En otros encuentros: Puebla-Tijuana, Querétaro-Necaxa, Pachuca-León, Monterrey-Atlas y Lobos-Toluca.

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.