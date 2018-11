Mane extiende contrato con Liverpool

Sadio Mane llegó el jueves a un acuerdo con el Liverpool, para extender su contrato a un plazo mayor.

El club de la Liga Premier inglesa no dio a conocer la vigencia del nuevo convenio. Sin embargo, algunos medios informaron que no expiraría sino hasta 2023.

Mane se une así a otros dos atacantes del Liverpool, Mohamed Salah y Roberto Firmino, quienes han suscrito nuevos contratos en los últimos seis meses.

"Estoy muy contento por extender el tiempo que pasaré en Liverpool", comentó el atacante senegalés. "Éste ha sido un gran día para mí, y estoy ansioso por ayudar a que el club alcance nuestros sueños y, especialmente, gane trofeos. He tomado la mejor decisión en mi carrera".

Liverpool, segundo en la temporada, visita el sábado al Watford.

"No puedo pensar en un solo club de ninguna parte de Europa que no haya querido a un jugador como Sadio", recalcó el técnico Jurgen Klopp. "Es un miembro muy importante de nuestro equipo. Irradia alegría, y creo que eso se refleja en sus actuaciones y en el impacto que tiene sobre la cancha".

Mane llegó a los Reds procedente del Southampton en 2016, con un contrato por cinco años. Ha marcado 40 goles en 89 partidos con el Liverpool.

