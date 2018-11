Atlético busca la cima en España, frente al Barcelona

El Atlético de Madrid tiene la oportunidad de colocarse en la cima de La Liga este fin de semana. Pero para ello, requiere algo que no ha logrado en ocho años: derrotar al Barcelona.

De conseguir tres puntos el sábado en el Wanda Metropolitano, el Atleti rebasará al propio Barsa en la tabla. La última victoria del club colchonero en la liga sobre los catalanes se remonta a 2010, en el viejo Vicente Calderón y antes de que el argentino Diego Simeone tomara las riendas del Atlético.

En 26 duelos desde entonces ante el Barcelona, el Atleti ha ganado sólo dos, ambos en la Liga de Campeones de Europa. Su última victoria llegó en 2016.

De todos los compromisos, 16 han terminado en triunfo del Barcelona y ocho en empate.

Al igual que el Atlético, el Sevilla y el Alavés marchan un punto debajo del Barsa después de 12 fechas. Sevilla recibe el domingo al Valladolid, mientras que el Alavés visita el viernes al Leganés, amenazado por el descenso.

_Por Tales Azzoni

INGLATERRA

Tres equipos marchan invictos después de las primeras 12 fechas, algo que no había ocurrido en 130 años de historia de la máxima categoría del fútbol inglés. Uno de esos clubes podría toparse con dificultades para conservar esa condición.

De los tres conjuntos que ocupan los primeros peldaños, Chelsea enfrenta el mayor desafío en la reanudación de la actividad de la Liga Premier tras la Fecha FIFA. El sábado, los dirigidos por Maurizio Sarri visitan al Tottenham, que marcha en el cuarto puesto.

Aun sin lucir su mejor forma, Tottenham ha conseguido buenos resultados, con nueve triunfos en 12 partidos. Tiene una victoria más que el Chelsea, su rival londinense.

Los otros equipos invictos son Manchester City y Liverpool, que encaran compromisos de visita también el sábado, frente al West Ham y el Watford, respectivamente.

Manchester United, a siete puntos de los cuatro primeros puestos en la lucha por los boletos de la Liga de Campeones, recibe al Crystal Palace.

_Por Steve Douglas.

ITALIA

En lo que promete ser un emotivo clásico local, Genoa y Sampdoria se miden por primera vez desde que 43 personas murieron por el derrumbe del puente de Morandi, ocurrido en Génova en agosto.

Desde el mes pasado, cuando Ivan Juric comenzó su gestión al frente del Genoa en reemplazo de Davide Ballardini, el equipo no ha ganado en cuatro cotejos. Suma dos empates y un par de derrotas, incluida una por goleada de 5-0 ante el Inter.

Sampdoria ha marchado incluso peor, con un empate y tres derrotas. Ha recibido 11 goles en sus últimos tres compromisos.

El sábado, la líder Juventus recibe al recién ascendido Spal y el Inter, que es tercero, enfrenta al Frosinone. El domingo, el escolta Napoli choca con Chievo Verona, mientras que Lazio y Milan, en una batalla por el cuarto sitio, juegan en Roma.

La Roma visita el domingo al Udinese, de cara a su partido de la Liga de Campeones ante el Real Madrid.

— Por Andrew Dampf

FRANCIA

De cara a la semana en que disputará un duelo crucial ante el Liverpool en la Liga de Campeones, el técnico del París Saint Germain, Thomas Tuchel, difícilmente arriesgará a Neymar o a Kylian Mbappé durante el encuentro sabatino, recibiendo a Tolosa.

Neymar se lastimó una ingle el martes, durante un partido amistoso de Brasil ante Camerún. Mbappé, su joven aliado en el ataque, se lesionó un hombro, jugando por Francia ante Uruguay en la misma noche.

El PSG ostenta una ventaja de 13 puntos en la cima de la liga, después de 13 fechas. Ha anotado ya 45 goles.

Tolosa se ubica 15to, y un 14to triunfo en la campaña parece al alcance de los parisienses.

Tuchel podría dar descanso a otros jugadores clave antes del cotejo del miércoles en el Parc des Princes. El PSG marcha tercero, detrás del Napoli y del Liverpool en el Grupo C, con cinco puntos en cuatro duelos.

El domingo, Lille, que marcha segundo, visita a Niza, mientras que el tercero Montpellier se enfrenta a Rennes.

— Por Jerome Pugmire

ALEMANIA

Tras caer ante el Borussia Dortmund , Bayern Múnich se fue al descanso por la Fecha FIFA en una posición inusitada, fuera de los lugares que otorgan boletos para la Liga de Campeones. El sábado, buscará enderezar el camino en la Bundesliga , recibiendo al Fortuna Duesseldorf.

Bayern se ubica en el quinto puesto, siete puntos detrás del Dortmund, líder invicto, que visita el sábado al Mainz, un conjunto ubicado a la mitad de la tabla.

Borussia Moenchengladbach es segundo, y recibe el domingo al vapuleado Hannover.

