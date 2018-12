Leganés y Getafe empatan 1-1 en el derbi del sur de Madrid

Leganés y Getafe empataron el viernes 1-1 en el derbi entre los clubes del sur de Madrid, duelo que dio inicio a la 15ta jornada de la liga española.

El defensa uruguayo Leandro Cabrera colocó al frente al Getafe con un cabezazo a los 39 minutos, y el lateral derecho camerunés Allan Nyom igualó por los locales con un remate dentro del área a los 64. Leganés sufrió la expulsión del mediocampista Rubén Pérez a los tres minutos del tiempo de reposición.

El resultado extendió la racha invicta del Leganés a siete partidos en todas las competiciones.

Getafe es sexto en la clasificación y no ha perdido como visitante desde la jornada inaugural de la temporada, cuando cayó 2-0 ante Real Madrid.

Leganés está en el lugar 16, a seis puntos de la zona de descenso de cara a los encuentro del fin de semana.

El líder Barcelona visita el sábado al Espanyol en el derbi catalán, mientras el segundo lugar Sevilla — que está un punto detrás — visita al Valencia. También el sábado, el tercero en la tabla, Atlético de Madrid, recibe al cuarto sitio, Alavés.

Real Madrid, en el quinto peldaño, visita el domingo al sotanero Huesca.

