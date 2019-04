VIDEO: Zlatan Ibrahimovic celebra aniversario en la MLS con penal ‘a lo Panenka’

En el aniversario de haberse estrenado de manera espectacular en la MLS, Zlatan Ibrahimovic anotó nuevamente dos goles que le dieron la victoria de 2-1 al Galaxy de Los Ángeles sobre el Timbers de Portland el domingo en el Dignity Health Sports Park.

En aquella ocasión, el sueco ayudó a su equipo a remontar a sus rivales de angelinos, el LAFC, para “dar a Los Ángeles y la MLS la bienvenida a Zlatan”. Esa actuación de ‘Ibra’ le dio la vuelta al mundo.

One year ago today, Zlatan made his MLS debut and scored this stunner pic.twitter.com/EQ8LlTxgSk — ESPN (@espn) March 31, 2019

Aunque en esta ocasión los goles no fueron impresionantes ni dramáticos, el delantero dio muestra de su clase en jugadas como esta.

Zlatan with the most audacious shot I’ve seen on 3/31 since... pic.twitter.com/ASGGLT0VsA — Adam Serrano (@AdamSerrano) April 1, 2019

Similar a lo que alguna vez logró en la Euro 2004 con su selección.

Zlatan Ibrahimovic tackle goal vs Italy at the EURO 2004. pic.twitter.com/6Z8tsMqWsa — Football Great Goals (@footygreatgoals) March 26, 2019

Ibrahimovic estuvo fuera por tres semanas por una lesión pero parece estar recuperado plenamente. Muestra de ello fue la seguridad y frialdad que mostró en el segundo penalti de la tarde cuando le pegó a lo “Panenka”.

En la primera anotación fue más certero y fuerte.

