Video en vestidor muestra a Nedum Onuoha rechazando disculpa de Zlatan Ibrahimovic

El Galaxy recibió la visita el domingo del Real Salt Lake, al que venció 2-1 gracias a un gol de Zlatan Ibrahimovic que terminó valiendo para la sexta victoria consecutiva en casa para los angelinos. En la celebración del gol, ‘Ibra’ se acercó a celebrar en frente de Nedum Onuoha, con quien tuvo un intercambio físico y de palabras durante el partido.

“Lo que pasa en el terreno se queda en el terreno”, dijo ‘Ibra’ después del partido. “Me gusta sentirme vivo, me gusta cuando se convierte en duelos y eso”.

Zlatan Ibrahimovic on his celebration on the #LAGalaxy’s second goal and #RSL’s Nedum Onuoha: “I went to shake hands with him. No big issues.” pic.twitter.com/Lm7oEmeHPc — Adam Serrano (@AdamSerrano) April 29, 2019

Zlatan visitó el vestidor del RSL para “disculparse” con el jugador por lo sucedido en el terreno pero según muestra el video, la reacción no fue la que esperaba.

Onuoha dijo que el sueco lo estuvo acosando durante el partido: “Desde el minuto 60 me estaba acosando, que me iba a lastimar”. Aquí el video en que rechaza la disculpa de 'Ibra' en el vestidor.

Esto es lo que sucedió en el terreno.

Zlatan Ibrahimovic went into the locker room apparently to apologize to Nedum Onuoha for fouling and taunting him during the game. Nedum wanted no part of his apology. #mls #RSL #rsltid pic.twitter.com/F2zcmPTbC2 — Jeremiah Jensen (@JJSportsBeat) April 29, 2019

