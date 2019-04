VIDEO: Las Águilas del América se mantienen imparables y ya están en la final de la Copa MX

Las Águilas del América sellaron su pase a la final de la Copa MX con una actuación certera al derrotar por goleada a los Xolos de Tijuana 4-0 en el Estadio Azteca.

La visita tuvo poco que hacer ante la audaz ataque americanista, que aprovechó el desorden en la marca de los tijuanenses.

El conjunto de Coapa abrió con un golazo de tiro libre de José Clemente, quien se dio cuenta de la falla en la barrera de los Xolos. Los de Tijuana dejaron a un hombre defendiendo el disparo, lo que abrió la oportunidad para Clemente abrir el camino del triunfo de los locales.

A los 39 minutos del primer tiempo, Nicolás Benedetti amplió las cosas con un certero disparo cruzado que nada pudo hacer el portero para detenerla. Era el 2-0.

El tercero llegó por medio de un penal claro. Un defensa tijuanense metió el brazo a un balón que iba al arco.

Henry Martín definió sin problemas para el 3-0.

El cuarto fue una joya de la ‘Bomba’ Martín, quien había sido tropezado en lo que parecía otro penalti, pero el delantero desde el suelo genialmente anota el cuarto.

Con esto, las Águilas están en la final de la Copa MX.

FT’ America 4-0 Xolos. On to the final! #CopaMX pic.twitter.com/oItd20xdlI