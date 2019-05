VIDEO: LAFC se aprovecha del Crew y lo golea en Columbus

El LAFC venció el sábado 3-0 al Crew de Columbus y se afianzó al tope de la Conferencia del Oeste con 27 puntos. Mark-Anthony Kaye abrió el marcador para la visita en la primera parte, mientras que Adama Diomande y Carlos Vela cerraron el encuentro con dos goles en los últimos cinco de juego.

El onceno angelino se aprovechó de los titulares ausentes y sumó tres puntos más como visitante.

Latif Blessing dio el pase a Kaye, quien abrió la cuenta con un toquecito abajo que sorprendió al portero local a los 37 minutos.

Diomande aumentó la cuenta a los 88 minutos, después que Adrien Perez aprovechó un error en la defensa pero su disparo pegó en el travesaño que causó que el balón cayera en los pies de Dio.

GOAAAAAL DIO!!!



Dio nets the rebound to secure the lead!#CLBvLAFC pic.twitter.com/bVz97FVkOc — LAFC (@LAFC) May 12, 2019

Para cerrar la cuenta, dos minutos más tarde, Vela con una de sus tantas genialidades, la mandó a la red con un zurdazo después de dejar a varios en el camino. Fue la 12ava anotación de la temporada para el mexicano y se mantiene como el goleador de la MLS.

El LAFC recibe al FC Dallas el próximo en el Banc of California Stadium (7 p.m.).

