VIDEO: Jugador noruego anota NUEVE goles contra Honduras en Mundial Sub-20

La selección de Noruega Sub-20 venció a su similar de Honduras 12-0, de los que nueve de ellos fueron hechos por un mismo jugador: Erling Braut Haaland.

El logro del delantero fue todo un récord histórico en el Mundial juvenil, que se está llevando a cabo en Polonia. Los nueve goles que alcanzó el delantero de Red Bull Salzburg fueron a los 7', 20', 36' (penalti), 43', 50', 67', 77', 88' y 90'. Leo Ostigard (30'), Jens Hauge (46'), y Eman Markovic (82'), anotaron el resto.

La goleada ante los hondureños superó la que Brasil propinó a Bélgica en los Cuartos de Final del Mundial de Malasia 1997.

El partido fue válido para la tercera vuelta de la fase de grupos.

Erling Braut Håland (18) versus Honduras at the #U20WC:



Scored in 7th min

Scored in 20th min

Scored in 36th min

Scored in 43rd min

Scored in 50th min

Scored in 67th min

Scored in 77th min

Scored in 88th min

Scored in 90th min



HAT-TRICK OF HAT-TRICKS. pic.twitter.com/Ws8NQIzoDa