VIDEO: El LAFC arruina la fiesta a Timbers y lo vence en su renovado Providence Park

El LAFC le aguó la fiesta a los Timbers de Portland, quienes estrenaban su renovado Providence Park. Carlos Vela, Diego Rossi y Latiff Blessing anotaron para el triunfo de 3-2 sobre los locales, que respondieron con goles de Cristhian Paredes y una chilena de Brian Fernández.

Vela, quien alcanzó su gol número 16 de la temporada, aprovechó un error en la entrega del portero de Timbers y abrió el marcador a los 6 minutos de iniciado el partido. Era el 1-0.

WHO ELSE!!??



Carlos Vela opens the scoring at the new Providence Park!!#PORvLAFC 0-1 pic.twitter.com/77iPqRSwbC — LAFC (@LAFC) June 2, 2019

Rossi se aceleró en el área y venció a la marca para anotar el segundo de la visita. Era el 2-0.

He won't miss from there!!



Diego Rossi puts home our second of the match to make it 2-0!#PORvLAFC 0-2 pic.twitter.com/JJTZv0Os5U — LAFC (@LAFC) June 2, 2019

Paredes anotó el descuento a solo un par de minutos de reiniciado el partido en la segunda mitad.

The first goal at the reborn Providence Park. #RCTID pic.twitter.com/qw8wr0u6py — Portland Timbers (@TimbersFC) June 2, 2019

Sin embargo, el LAFC volvió a hacerse presente en el marcador para alejarse a 3-1 por medio de Blessing.

That ball from Jordan Harvey



That finish from Latif Blessing 🤩



That 3-1 lead at Providence Park #PORvLAFC 1-3 pic.twitter.com/TmwrHPkiVW — LAFC (@LAFC) June 2, 2019

Timbers reaccionó nuevamente con una chilena de Fernández.

Not a bad way to score your first Providence Park goal, Brian Fernandez. #RCTID pic.twitter.com/djZBBnlmiI — Portland Timbers (@TimbersFC) June 2, 2019

El LAFC recibirá la visita de los Rapids de Colorado en 28 de junio.

