VIDEO: El LAFC abre su segundo año con triunfo agónico ante el Sporting KC en casa

El LAFC no tuvo que esperar mucho para debutar en casa cuando recibió el domingo en el Banc of California Stadium al mejor de la Conferencia del Oeste en la temporada regular en 2018, el Sporting Kansas City, con quien empató a un gol por bando. Krisztian Nemeth abrió por la visita, Diego Rossi igualó para los locales y Adama Diomande le dio el triunfo de 2-1 al último minuto de reposición.

El onceno angelino empezó a buscar temprano la portería de Tim Melia sin mucha suerte. Fue la visita quien pegó primero a los Oro-Dorado con una triangulación al borde del área grande que empezó Nemeth con Johnny Russell a los 15 minutos.

El VAR hizo su presencia a los 24 minutos cuando una acción dentro del área indicaba una posible mano que podría haber sido sancionada por el árbitro pero que finalmente fue anulada.

