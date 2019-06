VIDEO: Efraín Álvarez anota dos ante el Orange County FC y el Galaxy avanza en la US Open Cup

Con una alineación mixta de juventud y experiencia, el Galaxy recibió la visita del Orange County FC en la cuarta ronda de la US Open Cup. El conjunto angelino tuvo que esperar hasta el minuto 54 para abrir el camino de la victoria de 3-0, gracias a dos Efraín Álvarez y uno de Emil Cuello.

Así salió el Galaxy ante el Orange County FC.

El primer gol del partido fue por medio de una gran ejecución de tiro libre de Álvarez de zurda y desde el ángulo izquierdo. Era el 1-0 a los 54 minutos.

Solo tres minutos después, en una descolgada de Favio Álvarez, que lo dejó mano a mano con el portero David Preys, el argentino se la dejó al mexicoamericano de 17 años con el arco solitario para que anotara su segundo de la noche.

The combination we've all been waiting for...



ALVAREZ TO ALVAREZ pic.twitter.com/UNm4tt47bR