VIDEO: Así eliminó el Tottenham al Manchester City en la Champions

El Totenham Hotspur cayó 4-3, global 4-4, contra el Manchester City, pero avanzó a las Semifinales de la Liga de Campeones por el gol de visitante.

El City de Pep Guardiola concretó su tercera eliminación en fase directa, las últimas dos en esta instancia y la tercera en Octavos de Final, ante el sorpresivo Mónaco del joven Kylian Mbappé en 2017.

El partido inició con una feria de goles, pues en 11 minutos ya se habían concretado cuatro anotaciones con el doblete de Heung-Min Son, por el Tottenhan, y los goles de Raheem Sterling y Bernardo Silva, por el City.

Sterling conectó su doblete al minuto 21, moviendo la pizarra en el duelo 3-2, emparejando el marcador global 3-3.

Para la parte complementaria, Sergio Agüero anotó el gol que les daba momentáneamente la clasificación a la Semifinales al conjunto celeste, pero el joven español Marcos Llorente enterró los sueños de los aficionados Cityzen tras anotar en un tiro de esquina.

En tiempo de compensación, el VAR le anuló el gol al Manchester City que mataba por completo al Tottenham .

