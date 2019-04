Tildan de ‘perdedor’ a Raúl Jiménez por usar la máscara de Sin Cara

Tras la segunda anotación que le dio temporalmente la delantera en el marcador sobre el Watford, la sensación mexicana de los Wolves, Raúl Jiménez, celebró vistiendo la máscara que le regaló el luchador de la WWE, Sin Cara. Por esta acción, el capitán de Watford, Troy Deeney, señaló a Jiménez como un “perdedor” por vestir la máscara después de la magnífica anotación.

“Es un jugador top”, dijo Deeney. “Fue una gran anotación, pero no vi lo de la máscara. Me alegra que apenas lo vi porque probablemente hubiera perdido la cabeza de haberlo visto en ese momento. Pienso que debes vestir la máscara y hacer todo eso cuando sabes que vas a ganar el juego”.

Esta fue el gol de Jimenez que puso adelante a su equipo.

What a finish from Mexico's Raul Jimenez to put #Wolves 2-0 up v. #WaffordFC in the #FACup semifinal at Wembley.



He then put on a wrestling mask he hid behind the goal. Perfect way to celebrate his permanent move to Wolves earlier this week!



#ElTripic.twitter.com/baEfUp9anc