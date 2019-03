Técnico de Paraguay lanza balonazo accidental a la cara de ‘Tata’ Martino y lo deja sangrando

Durante el juego en el que México goleó 4-2 a Paraguay, el balón salió a la lateral y el técnico Eduardo Berizzo trató de enviar de regreso el esférico pero este salió disparado a la cara de ‘Tata’ Martino. El impacto ocasionó que el balón rompiera sus lentes y cortara un lado de su nariz.

El Tri ganaba 3-0 en ese momento.

La sangre no dejaba de correr.

“Nobody makes me bleed my own blood” - Tata Martino



