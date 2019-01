Guillermo Barros Schelotto sobre los hermanos Dos Santos: “No dependemos de dos o tres jugadores”

El Galaxy de Los Ángeles presentó el jueves oficialmente en una rueda de prensa a Guillermo Barros Schelotto como su nuevo entrenador para la temporada 2019.

El argentino llega al conjunto galáctico después de guiar al Boca Juniors a la final de la Copa Libertadores, en donde perdió ante su archirrival River Plate. Schelotto alcanzó dos títulos con los Xeneizes y la Copa Sudamericana en tres temporadas con Lanus.

Desde el final de la temporada pasada, en la que Galaxy no clasificó a los playoffs, mucho se especuló sobre la continuidad de los hermanos Dos Santos, Giovani y Jonathan. El entrenador angelino no indicó si los jugadores continuarán con el equipo, pero dejó en claro que no dependerán solo de ellos.

“No dependemos de dos o tres jugadores, para construir lo que nosotros creemos que el Galaxy tenga un estilo de juego, que gane, que son las dos cosas más importantes en el futbol”, dijo Schelotto a HOY Deportes. “Pensamos en la colaboración de todos los futbolistas, más allá de los nombres, más allá de la importancia y veremos la participación de juego de cada uno, pero lo más importante es conseguir nuestra forma de jugar. Ser ofensivo, ser atractivo y ganar”.

Con respecto a la posible llegada de Carlos Tévez, el oriundo de La Plata señaló como “ideas periodísticas” y que no habían fundamentos sobre una contratación del ‘Apache’.

“No hay nada de qué hablar, no sé de dónde pueden surgir esas posibilidades de los jugadores que vengan y que se vayan”, señaló Schelotto.

Schelotto jugó desde 2007 hasta el 2010 con el Crew de Columbus, equipo con el que conquistó un título en 2008. En esa ocasión, el Crew enfrentó en la final al Red Bulls de Nueva York en donde ahora dirigirá al Galaxy desde la banca. El estadio era conocido en ese entonces como el HomeDepot Center.

“Muy contento de volver acá, ahora mi lugar de trabajo”, recordó Schelotto. “Estaba ahí [en el restaurante] previo al partido, que nos veníamos con el equipo a comer… y la verdad fue un partido muy bueno, que recuerdo con mucho cariño”.

Schelotto dijo sentir que el compromiso del Galaxy para estar en los playoffs y ser protagonista es prácticamente una obligación, además espera imponer un estilo vistoso.

“Quiero que sea un equipo ofensivo, como todo equipo importante, el Galaxy tiene que salir a ganar, a tener su forma de jugar”, dijo el entrenador, que además notó un cambio positivo de la MLS después que dejó de jugar en la liga. “Cuando dejé a Columbus hace ocho años y lo vi desde afuera, el crecimiento ha sido notable y no solo de los aficionados pero el nivel de juego también, los jugadores y entrenadores”.

Schelotto tendrá ante sí un vestuario complicado, con diversas personalidades, pero según el gerente general del Galaxy, Dennis te Klose, el ‘Mellizo’ tiene la capacidad de tener control sobre un vestuario tan especial como el de los angelinos.

“Venir de una liga como la de Argentina, en la que tienes tantas diferentes personalidades, en un ambiente de alta presión como esa… todo habla mucho de la calidad de entrenador y de su capacidad para lidiar con jugadores”, detalló el dirigente. “Como entrenador de Boca, ganó dos títulos y llegó a una final de Copa libertadores, creo que para nosotros eso es algo extra”.

El contrato con el club argentino terminó el 31 de diciembre y, según te Kloese, fue hasta entonces que el Galaxy pudo entrar en contacto con el entrenador. El holandés señaló que Schelotto fue el candidato ideal para la posición porque además “él quiso estar aquí también”.

“Para platicar con él teníamos que tener paciencia porque él tenía un compromiso en la cancha, entre la liga y sus torneos internacionales”, especificó te Kloese. “Nos aguantamos para hablar con él y eso facilita mucho cuando hablas con gente que le gusta el futbol, que tiene ilusiones. Casi igual a lo que me pasó a mí, tenía mucho tiempo trabajando en México cuando surge la posibilidad de hablar con la gente del Galaxy y escuchar la posibilidad de crecimiento, es lo que nos atrajo mucho”.

Sigue a Jad en Twitter, Instagram y Facebook: @jadelreda