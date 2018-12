Real Madrid sufre para vencer en casa 1-0 al Rayo

Sin sacudirse de las malas sensaciones en su juego y gracias a un par de intervenciones salvadores de su arquero Thibaut Courtois en los últimos instantes, el Real Madrid sacó una sufrida victoria el sábado por 1-0 ante el Rayo Vallecano y provisionalmente se ubicó tercero en la Liga de España antes de emprender para afrontar el Mundial de Clubes.

Karim Benzema consumó una gran anotación a los 13 minutos, al mandar a las redes un pase dentro del área de Lucas Vázquez. Fue el sexto tanto del delantero francés en la actual temporada de la Liga.

Otro ariete francés, Antoine Griezmann, fue fundamental para que el Atlético de Madrid obtuviese su primera victoria liguera fuera de casa al derrotar 3-2 a Valladolid. Griezmann firmó un doblete y dio una asistencia, con lo que el Atlético pudo alcanzar al campeón vigente Barcelona en la cima.

El Barça, que el domingo visita a Levante, aventaja al Atlético por mejor diferencia de goles.

La tercera victoria seguida del cuadro merengue le permitió llegar a 29 puntos y rebasar a Sevilla, que el domingo recibe a Girona. Lo que sigue para el Mundial es el Mundial de Clubes en Emiratos Árabes Unidos, donde el miércoles enfrentará Kashima Antlers japonés en las semifinales.

Los merengues volvieron a padecer ante un rival que en el papel era inferior, pero que les complicó la victoria, como ha sucedido reiteradamente en la temporada.

Benzema marcó su séptimo en ocho partidos ante el Rayo Vallecano luego de mandar un largo pase a Vázquez, quien le devolvió el balón el área, donde el francés definió con un toque bajo dando una media vuelta.

El Madrid pudo ampliar, pero corrió con mala fortuna cuando Marco Asensio falló un mano a mano con el arquero macedonio Stole Dimitrievski a los 17 y el volante alemán Toni Kroos estrelló un disparo desde fuera del área a los 36.

El técnico del Madrid Santiago Solari se declaró satisfecho con el desempeño, aunque reconoció que a su equipo le faltó más contundencia.

"Hemos jugado una muy buena primera parte, hemos generado muchas ocasiones, debimos irnos al descanso con un resultado más holgado", sostuvo el timonel argentino. "Cuando no eres contundente, está claro que en algún momento te toca sufrir. En el segundo tiempo, también pudimos ampliar el marcador y no les concedimos prácticamente nada hasta esa ocasión del final".

El Rayo se estancó con 10 puntos en la penúltima posición al sufrir su tercera derrota en las últimas cuatro jornadas.

Los visitantes tuvieron la opción de igualar tres minutos después del gol de Benzema con un cabezazo de Emiliano Velázquez, que apenas pasó a un lado de la meta defendida por Courtois, la figura del partido.

En el complemento, los merengues apenas tuvieron opciones y en una de ellas Sergio Ramos remató un centro con la cabeza para depositar el balón en las redes, pero el tanto fue invalidado por un fuera de lugar.

Las preocupaciones de los locales crecieron cuando Benzema pidió su cambio a los 78 por un golpe en el tobillo izquierdo, en un cierre de partido que fue dramático para su equipo.

En tiempo de reposición, Courtois salvó en un par de ocasiones la caída de su marco. Primero en un tiro en el centro del área de Alex Alegría y en remate posterior de Santiago Comesaña.

?Con el silbatazo final hubo silbidos desde las gradas del estadio Santiago Bernabéu por la exhibición del equipo, que se volvió a desdibujar.

"Tuvimos la oportunidad de matar el partido en la primera parte y no lo hicimos, luego tuvimos que jugar muy juntos para no recibir goles", dijo el central francés Raphael Varane.

A primera hora, Griezmann completó su sobresaliente actuación al anotar el tanto de la victoria a los 80 minutos, con un remate dentro del área. Además, dio un gran pase para la definición del croata Nikola Kalinic a los 26 minutos y momentos antes del descanso marcó su primer gol mediante un penal.

El zaguero Fernando Calero acortó la desventaja por el Valladolid, con un remate de cabeza a un saque de esquina a los 57 y con un autogol de Saúl se igualó momentáneamente el duelo a los 63.

"Todavía puedo mejorar, no estoy a mi mejor nivel, pero ya vendrá", comentó Griezmann al final del duelo, tras el cuarto doblete que consigue en su trayectoria ante Valladolid. "Ha sido un año muy largo, con muchos partidos y hay veces que me falta un poco de velocidad, pero ahí vamos".

Valladolid suma 20 puntos en la 12da posición.

En otro resultado, Getafe se impuso en casa 1-0 a la Real Sociedad con un tanto tempranero de Jorge Molina.

