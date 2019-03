Piden cambiar estilo ‘Panenka’ a ‘Ramos’ tras penal de España

Rodrigo Moreno, delantero de España, bromeó este sábado con que dentro de poco "la patente" de los penaltis "a lo Panenka" van a tener que "cambiar de nombre" por el de Sergio Ramos, después de que el central marcara así el que dio el triunfo a la selección ante Noruega en Mestalla.

"Demuestra una personalidad muy grande. Hemos hecho un buen partido, merecíamos salir de aquí con una victoria más abultada pero, lo mejor siempre ganar", explicó en declaraciones a los medios el autor del primer gol de España.

El delantero dijo que él no ha tirado un penalti así en su vida. "No sé si lo haría con un 1-1 en el primer partido de la clasificación. A lo mejor un 5-0 me atrevería", agregó.

Respecto a su actuación dijo que cree que hizo "un buen partido" pero también que es "autocrítico" y que "cuando el equipo está bien es más fácil destacar".

"Me he entendido muy bien con Jesús (Navas) en la banda. Él al principio estaba jugando todas las acciones en individual y siempre sacaba el centro, así que yo me metía más en el área y le dejaba más el hueco", explicó.

Además, reconoció que fue "especial" jugar en el estadio en el que es su casa por ser jugador del Valencia. "Para mi jugar con la selección es un orgullo tremendo y una satisfacción enorme y poder hacerlo en Mestalla más aún por el cariño que me tiene la gente y por el que le tengo yo a ellos así que ha sido un gol especial para mí", confesó.

El delantero del Valencia dijo que lo que ha vivido la selección los últimos meses no es "una revolución" sino que es "fútbol".

"El tiempo pasa para todos y Xavi, Iniesta o Puyol ya no están en la selección no porque no quieran, sino porque la vida del futbolista es así y ahora nos toca a nosotros dar el nivel que dieron ellos", afirmó.

"España ha dominado el fútbol de 2008 al 2012 y estamos en el 2019. Ha pasado un tiempo y tenemos que empezar a mirar lo que es el ahora y el mañana. Lo que pasó paso y queremos volver a disfrutarlo", concluyó.