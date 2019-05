VIDEO: Periodista Miguel Gurwitz presume su Emmy a HOY Deportes

La celebración de los Emmys regionales en Nueva York dio al periodista de Telemundo, Miguel Gurwitz, su primera nominación y premio como Destacada Personalidad Deportiva en Español.

Gurwitz llegó a Estados Unidos hace tres años proveniente de México, en donde laboró por 18 años con Televisa Deportes y cubrió a la selección de México por 15 años.

“Nos hizo el favor la academia y el jurado de otorgarnos la Personalidad Deportiva en Español en la ceremonia de los Emmys en Español en Nueva York”, dijo Gurwitz en su visita, con Emmy incluido, a HOY Deportes. “Para mí el 2018 representó un gran año en lo laboral. Tuve la fortuna de ir al Super Bowl como el host de Telemundo Deportes, cubrir la Serie Mundial, hacer entrevistas, viajes previos. Las consideraciones son individuales de los jurados. Habrá que preguntarles a ellos qué califican pero yo ‘alagadísimo’ y de poder compartir esto con alguien como Carlos [Hermosillo]”.

Gurwitz compitió con otras personalidades destacadas del deporte en español como Martín Ainstein, Andrés Cantor, José Ramón Fernández y Luis Omar Tapia.

“Haber estado con esos nombres, estas leyendas, es un gran avance, una gran victoria”, señaló.

The Emmy Award for Outstanding On-Air Sports Personality in Spanish goes to @TelemundoSports's @Miguel_Gurwitz. #SportsEmmys pic.twitter.com/3YcA4bgdUA