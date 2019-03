Partido entre la selección de Venezuela y Cataluña se ha convertido en un juego político

La política será tema predominante el lunes, cuando Venezuela enfrente a Cataluña en un partido amistoso.

El técnico de Venezuela ha ofrecido su renuncia por el uso de la selección con fines políticos. Cataluña, la región en medio de una disputa independentista con España, carecerá de varios jugadores, debido a que algunos clubes donde militan fuera de la región se negaron a prestarlos.

La selección venezolana derrotó el viernes de manera convincente 3-1 a Argentina con todo y Lionel Messi. Pero lo que llamó más la atención después del partido amistoso fue el anuncio de parte del seleccionador Rafael Dudamel.

El estratega venezolano amagó con renunciar tras mostrarse descontento con la politización de una visita que le hizo antes del partido un representante de Juan Guaidó, el hombre que desafía la presidencia de Nicolás Maduro en Venezuela.

Dudamel y el resto de la selección dieron la bienvenida al visitante. Pero al parecer, al técnico no le gustó que las imágenes de la visita fueran publicadas posteriormente.

"Lamentablemente han politizado la visita a selección nacional", dijo Dudamel. "Amablemente le atendimos, respetuosamente le tratamos. Con el acuerdo de que si había alguna foto, algún video, era de consumo interno, porque estaban saludando a los futbolistas, y lo politizaron, y eso no lo podemos permitir. Hoy fue lamentable cómo han actuado".

Venezuela se encuentra en medio de una lucha por el poder desde que varios gobiernos consideraron ilegítima la reelección obtenida por Maduro el año pasado.

Dudamel dijo que seguirá a cargo de la selección el lunes, pero reconoció que su futuro dependerá de las conversaciones que sostenga con dirigentes de la Federación Venezolana de Fútbol en los próximos días.

Cataluña ha atravesado también por tensiones políticas, que alcanzaron su nivel máximo en 2017, con un referéndum sobre la independencia que no fue reconocido por Madrid. El asunto causó una profunda división en España en su momento y sigue siendo un tema políticamente candente.

Aunque la región no es independiente, Cataluña ha conformado frecuentemente combinados para jugar encuentros amistosos ante distintas selecciones nacionales.

Entre los jugadores catalanes que tendrían actividad el lunes figuran los veteranos Gerard Piqué y Xavi Hernández. Ambos se han retirado de la selección española y no tienen acción con sus clubes en la Fecha FIFA.

Hernández, mediocampista de 39 años, juega actualmente en Qatar. Piqué, de 32 años, sigue siendo titular con el Barcelona, pero decidió que dejaría de jugar con la selección después del Mundial del año pasado en Rusia.

Otros jugadores convocados inicialmente para el combinado catalán no fueron cedidos por sus clubes, los cuales negaron sin embargo que su decisión tuviera una índole política.

Valladolid, que lucha por evitar el descenso en La Liga española, fue el primer equipo en negarse a que sus futbolistas participaran en el cotejo del lunes. Rayo Vallecano y Huesca, amenazados también con el descenso, hicieron después lo propio.

"Entiendo el motivo, ningún jugador tiene la obligación de venir, ni ningún club de dejarlos", indicó el técnico del combinado catalán Gerard López.

El partido se realizará en Girona, una ciudad catalana ubicada a unos 100 kilómetros (60 millas) de Barcelona.

