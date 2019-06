Neymar es acusado de violación sexual a solo días de la Copa América

La estrella del PSG, Neymar Jr. fue acusado de violación por una mujer que conoció por medio de las redes sociales. Aunque la presunta violación ocurrió en Francia, la denuncia fue registrada en Sao Paulo.

El jugador se encuentra concentrado con su selección, con la que participará en la Copa América en Brasil.

La mujer aceptó una invitación de Neymar para viajar a París, en donde fue alojada en un hotel solo tres días después de haber hecho contacto con el jugador.

El padre del jugador, Neymar dos Santos, salió en defensa de su hijo al asegurar que es un “momento difícil… si no podemos mostrar la verdad rápidamente, será como una caída de bola de nieve. Si tenemos que mostrar los mensajes de WhatsApp de Neymar y las conversaciones con esta mujer, lo haremos”.

An unidentified woman has accused Neymar of raping her in a Paris hotel room. https://t.co/9H4sYFlvi4 pic.twitter.com/Ezh60VrlJs