Messi, Messi, Messi… La jugada del argentino que dejó a TODOS tomándose la cabeza

La superestrella del Barcelona, Lionel Messi, nuevamente encantó muy a su estilo de videojuegos al anotar uno de sus tres goles de gran factura en la victoria de 4-1 sobre el Real Betis.

Luis Suárez, aportó con un gol y una asistencia para desarmar al Betis, este domingo, en donde militan los mexicanos Andrés Guardado y Diego Laínez. El triunfo que sirve al Barcelona para distanciarse 10 puntos de su primer perseguidor, el Atlético de Madrid.

Este fue el gol que enloqueció incluso a los aficionados locales que no salían de su asombro.

The best angle yet of Messi’s hattrick goal pic.twitter.com/QJzY16ZltZ — Premier League Panel (@PremLeaguePanel) March 17, 2019

Messi fue entonces ovacionado por los aficionados del Real Betis que reconocieron su magia.

Después del tercer gol de Messi en la noche (una vaselina imposible) que sentencia el 4-1 del Barcelona a domicilio, la hinchada del Betis se rinde y ovaciona con reverencia al mejor futbolista del mundo. Lionel agradece el gesto saludando a las tribunas del Benito Villamarín. pic.twitter.com/DUbv4qgBRb — Lucas Beltramo (@LucasBeltramo) March 17, 2019

Aquí los tres goles.

Ojo a la reacción de sus compañeros y locales después de la anotación del argentino…

lenglet and sergi roberto's reaction to leo messi's goal is a big mood pic.twitter.com/h4mcMqNLfg — carla messi (@fcbxblossom) March 17, 2019

Image: Players reacting to Messi's third goal. pic.twitter.com/WlGKkplmwF — barcacentre (@barcacentre) March 17, 2019

¿Qué más pueden hacer después de ver lo que sucedió?

Sometimes, all you can do is applaud



Real Betis fans showed their appreciation for a Messi masterclass pic.twitter.com/6s5EiZ0jKW — Goal (@goal) March 17, 2019

¿Cuál fue mejor?

