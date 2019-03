MEMES: Árbitro del Real Madrid vs Valladolid recurre al VAR… pero este ¿NO estaba presente?

Real Madrid tuvo un inicio difícil ante el Valladolid que lo dominaba en el primer tiempo y además se puso arriba en el marcador. Sin embargo, el club Merengue despertó de su letargo goleó 4-1, un resultado muy necesitado para la visita.

Más allá del resultado del juego y de lo acontecido en el terreno de juego, el momento extraño fue cuando el árbitro necesitaba el apoyo del VAR para confirmar una jugada. Las imágenes de la televisión encontraron que no había nadie en el cuarto del VAR y las redes tomaron el momento para “trolear” la situación.

Luego se supo que las cámaras se habían enfocado en un cuarto posiblemente equivocado, pero no dejó de ser un momento divertido.

Spanish TV cut to the VAR room during @realvalladolid vs @realmadrid and there was legit no one in there #VAR #LaLiga #RealMadrid pic.twitter.com/xa9Dj1hUQy