Maradona deja a Dorados de México por motivos médicos

Por consejo de sus médicos, Diego Armando Maradona pondrá fin a su aventura en el fútbol mexicano y no continuará con los Dorados de Sinaloa de la segunda división, anunciaron el jueves el club y el representante del astro argentino.

Maradona, de 58 años, asumió el cargo con los Dorados en septiembre y acalló a sus críticos al conducir a un equipo que languidecía en los últimos puestos hasta la pelea por los títulos del Apertura 2018 y el Clausura 2019. Pero en las dos finales, cayó ante el Atlético de San Luis, que obtuvo así el ascenso a la máxima categoría.

"Diego Maradona decidió no continuar en la dirección técnica de Dorados", escribió en su cuenta de Twitter Matías Morla, representante del "Pelusa". "Por consejo médico le dedicará tiempo a su salud y se someterá a dos operaciones: de hombro y de rodilla. Agradecidos a toda la familia de Dorados y continuaremos juntos el sueño más adelante".

En enero, Maradona fue internado en su país por una hemorragia intestinal cuando se disponía a regresar a México para lo que sería su segundo torneo con los Dorados.

Además de ese problema, el ex 10 de la selección argentina ha padecido durante años artrosis en las dos rodillas y había recibido una recomendación previa de sus médicos para operarse. En México dirigía los entrenamientos con dificultad para caminar. Durante los partidos, era usual verlo apoyándose en un bastón.

"Juntos sorprendimos al mundo. Demostramos que el fútbol es pasión y corazón. Por siempre Dorado, gracias por todo Diego", escribió el club del estado noroccidental de Sinaloa en su cuenta oficial de Twitter. "Recupérate y nos vemos pronto".

Maradona desembarcó en México rodeado de una nube de escepticismo por lo que pudiera lograr ya iniciado el torneo con un equipo que iba a los tumbos.

Muchos consideraron riesgosa la decisión, porque Maradona arribó a una ciudad considerada como la cuna del narcotráfico en México. Parecía una opción paradójica para un hombre que había luchado en el pasado contra las adicciones.

Antes de dirigir en México, Maradona había estado al frente del Deportivo Mandiyú y Racing Club en Argentina, así como de Al Wasl y Al Fujairah en Emiratos Árabes Unidos. Su mayor experiencia como técnico se remontaba al Mundial de 2010, cuando llevó a la selección argentina hasta los cuartos de final en Sudáfrica.

Y sus apariciones públicas previas a su arribo a Sinaloa habían sido desafortunadas en el Mundial de Rusia, donde realizó un gesto considerado discriminatorio hacia un aficionado surcoreano durante el debut de Argentina. Asimismo, el exfutbolista del Napoli y Barcelona quebrantó las reglas en el estadio al fumar un cigarro, y la señal oficial de TV de la FIFA mostró a Maradona cuando hizo un gesto obsceno con los dos dedos medios, luego que Argentina anotó un gol agónico para vencer 2-1 a Nigeria en San Petersburgo.

En ese mismo partido, fue captado en videos y fotos que circularon en las redes sociales. Parecía apenas consciente y recibía ayuda para dejar la tribuna e ingresar a un palco de lujo. Maradona dijo que había sufrido una descompensación.

Pero en su primera temporada con los Dorados, Maradona no sólo los sacó de la parte baja de la clasificación sino que los clasificó a la liguilla para disputar el título del Apertura 2018, donde quedaron subcampeones. Para su segundo torneo, Maradona llegó tarde por los problemas de salud y tuvo que sobreponerse a la salida de jugadores importantes y a otro lento inicio para volver a meterse en la liguilla y de nueva cuenta en la final.

"Yo estuve al borde de la muerte, para mí esto... no pasa nada", dijo Maradona tras perder su segunda final. "Sólo estoy triste por los muchachos".

Ahora, esos muchachos estarán seguramente tristes sin él.

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.