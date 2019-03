Malas noticias para River Plate y la selección Colombia

La figura del River Plate y de la selección Colombia, Juan Fernando Quintero sufrió un rompimiento de ligamentos de su rodilla izquierda a los 58 minutos de juego ante el Independiente.

El jugador fue clave en la gran final de su equipo en el Mundial de Clubes ante su archirrival Boca Juniors, anotando un de los goles más espectaculares en la historia de ese torneo. Quintero había tenido una decorosa participación en el Mundial de Rusia 2018 con su selección y se preparaba para participar en la Copa América de Brasil 2019.

La lesión dejará a ‘Juanfer’ fuera de las canchas entre seis meses a un año.

El golazo de Quintero en la final ante el Boca.

