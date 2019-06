Liga de Campeones: Liverpool listo para el próximo paso

Juergen Klopp tomó nota de la derrota el año pasado de Liverpool en la final de la Liga de Campeones como un punto de partida para Liverpool.

Ahora siente que es el momento de dar el siguiente paso, de finalizar la temporada con un festejo en lugar de lamentos.

Liverpool buscará su sexto título europeo cuando se enfrente con Tottenham el sábado en Madrid.

"Aprendimos mucho desde que trabajamos juntos, hemos mejorado y aprendido mucho", dijo el entrenador alemán. "La final no fue tan importante para nuestra mejora, fue un punto de partida. Del partido no aprovechamos mucho".

"Teníamos que dar el paso. Los muchachos dieron el paso", añadió. "Fueron consistentes y eso nos llevó adonde estamos ahora y debemos ser muy consistentes mañana".

Tottenham, mientras tanto, jugará su primera final de la Liga de Campeones y para el técnico argentino Mauricio Pochettino el momento para ganar es ahora.

"Si hemos llegado hasta aquí, es porque estamos preparados para darlo todo, para correr, para competir y también para disfrutar", dijo Pochettino. "Nos conocemos bien todos y ahora se trata de disfrutarlo. Cuando se llega a la final, aquí ya se trata de ganar, pero evidentemente respetando al rival".

El club del norte de Londres, que no ha ganado un título inglés desde la década de los 60, tuvo una impresionante marcha para llegar a la final de la Champions. Los Spurs eliminaron a Manchester City en cuartos de final y se recuperaron para superar a Ajax en semifinales, imponiéndose con un gol de visitante que anotaron en los descuentos del partido de vuelta.

"Es increíble mirar a 10 meses atrás, cuando comenzamos la pretemporada, y pensar que estaríamos aquí", dijo Pochettino. "Lo más difícil es llegar a la final. Esa jornada es la más difícil".

Liverpool, uno de los clubes más exitosos en Europa, necesitó también de momentos heroicos para llegar a la final, revirtiendo una desventaja de 3-0 del partido de ida contra Barcelona para ganar 4-0 en casa en semis.

Klopp dijo que Liverpool ha madurado significativamente desde la derrota por 3-1 ante el Real Madrid en la final del año pasado en Kiev, habiendo hecho todos los ajustes necesarios para poder ganar su primer cetro europeo desde 2005.

"Somos mucho más maduros. Es algo bueno que estemos poniéndonos más viejos, desde todos los puntos de vista", dijo Klopp, que perdió una final cuando era el técnico de Borussia Dortmund en el 2013. "Somos un año más viejos, tenemos jugadores como Trent (Alexander-Arnold) que tiene 50 partidos más en las piernas, tiene más experiencia en el fútbol".

Klopp tendrá a Mohamed Salah disponible el sábado, luego que se perdió la vuelta de las semifinales por una conmoción. El delantero egipcio tuvo que salir de la final del año pasado durante el primer tiempo al sufrir una lesión del hombro.

También dispondrá del atacante brasileño Roberto Firmino. "Está listo, otra cosa es que vaya a ser titular. Espero que no le haya pasado nada desde que se ha bajado del avión", dijo Klopp en tono jocoso.

Pochettino guardó cartas sobre su alineación, sin confirmar si contempla incluir al goleador Harry Kane en el once titular tras una lesión que le mantuvo alejado durante un prolongado periodo.

"No es fácil tomar una decisión para mañana, pero en todos y cada uno de los partidos tienes que tomar decisiones complicadas", dijo Pochettino. "Dado que estamos aquí, me aseguraré de tomar la que sea correcta para el equipo. Cuando dejas a gente fuera, está claro que es doloroso porque solo pueden jugar once de inicio".