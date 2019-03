La celebración de Josef Martínez que tiene a la redes sociales 'llorando'

El Atlanta United abrió su participación en la Liga de Campeones de la Concacaf el jueves contra el Herediano al que venció 4-0. Sin embargo, fue una anotación en particular que dejó a las redes sociales “llorando” por la celebración del delantero.

Apenas al primer minuto de juego, el goleador aprovechó un rebote y anotó el primero, pero fue al momento de celebrar que dejó a muchos confundidos por la gestión de Martínez.

El delantero se inclinó a un lado con sus brazos estirados, acción que hacia cuando celebraba junto a su excompañero Miguel Almirón, quien ahora hace parte del Newcastle United de Inglaterra.

Josef Martinez goal with less than a minute in the game #ATLUTDpic.twitter.com/mZ2BcYzIji — Action Sports & News (@ActionSports411) March 1, 2019

El dúo, que fue considerado como uno de los más letales jamás visto en la MLS, imitaban a los personajes de Dragonball Z cuando estos cargaban energía. Para esta acción se necesitan dos personas y Martínez lo hizo solo, como tributo a su compañero que seguramente verá la acción en Europa.

Josef Martinez uses his first goal celebration of 2019 as a tribute to former @ATLUTD teammate Miguel Almiron. pic.twitter.com/UYyx8BVeml — FOX Sports South (@FOXSportsSouth) March 1, 2019

Tras ver la celebración, algunos sintieron nostalgia por Almirón.

Oh my god Josef's celebration will have me crying for the next week. He's so good and I miss Miguel so much @ATLUTD — CONQUERED ⭐️ (@heckfu) March 1, 2019

“No estamos llorando… tú estás llorando”.

WE’RE NOT CRYING, YOU’RE CRYING https://t.co/UgQ4OpQsgL — Dirty South Soccer (@DirtySouthSoc) March 1, 2019

