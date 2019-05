Julio Comesaña asume dirección técnica por NOVENA vez con el mismo equipo colombiano

En su hecho sin precedentes, el técnico Julio Comesaña retoma la dirección técnica del Junior de Barranquilla tras los malos resultados de su colega Luis Fernando Suárez en la actual temporada, aunque el equipo ha clasificado a la fiesta grande.

El técnico uruguayo, que dejó el puesto con el Colón de Argentina, ha dirigido al Junior en ocho ocasiones desde 1991 y vuelve para tratar de enderezar el camino al equipo de “Curramba la Bella” en las finales colombianas.

Julio Comesaña is @JuniorClubSA coach again for the 9th time. I can’t make this stuff up. pic.twitter.com/EgcWnJVzHV