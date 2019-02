¿Juega Messi? La duda para el clásico en Copa del Rey

¿Se debe arriesgar a Lionel Messi?

Tal es el dilema del Barcelona sobre su astro argentino al recibir al acérrimo rival Real Madrid en el partido de ida de su semifinal de la Copa del Rey.

El suspenso sobre la lesión en la pierna derecha de Messi ha marcado los días previos al primero de tres clásicos en un mes. El delantero no se entrenó el lunes tras el golpe que recibió en un partido de la Liga española el sábado.

Messi se reincorporó a los entrenamientos el martes y no dio muestras de molestias. La prensa solo pudo observar la primera sesión, que consistió de un calentamiento y tocar el balón.

Barcelona no dado detalles sobre sobre la magnitud del problema, y el técnico Ernesto Valverde dijo que tomará una decisión sobre la presencia de Messi en base a las sensaciones del jugador en la sesión.

"No soy muy partidario de tomar riesgos cuando hay muchos partidos por delante", dijo Valverde en una rueda de prensa. "Si la Liga terminara mañana, o fuera el penúltimo, sería otra cuestión. Pero arriesgar una lesión para Messi o el que sea no soy muy partidario".

"Lo más importante es que el jugador te diga que está listo. Por mucho que digan las pruebas y los médicos, si el jugador no se ve, lo tienes que descartar", añadió.

Su contraparte del Real Madrid Santiago Solari indicó que la incertidumbre no afecta los preparativos de su equipo.

"Siempre es bueno que los mejores jueguen todos los partidos. No nos influye en absoluto si juega o no para preparar el partido", afirmó el técnico argentino.

Messi estuvo ausente la última vez que los dos grandes del fútbol español se midieron debido a una fractura del brazo derecho. Al Barcelona le dio igual al vapulear 5-1 al Madrid por la Liga.

Pero ese equipo merengue andaba a los tumbos y la derrota en el Camp Nou precipitó el despido del entonces técnico Julen Lopetegui y Solari quedó como entrenador permanente.

El Madrid regresa al Camp Nou en el mejor momento de la campaña y con casi todos sus jugadores disponibles. Solari cuenta con todos sus principales, incluyendo a Karim Benzema, el ascendente Vinicius Junior y Gareth Bale.

"Cuando están todos es más difícil porque hay más que se quedan fuera y esa es una de las partes más duras del trabajo del entrenador", dijo Solari.

Bale es uno de muchos jugadores del Madrid que se ha recuperado de lesiones en días recientes, junto con los delanteros Mariano Díaz y Marco Asensio. Bale regresó como titular el domingo, junto con Benzema y Vinicius en la victoria sobre Alavés 3-0 en la Liga, la quinta consecutiva del equipo en todas las competencias.

Solari podría decidir no situar juntos a Bale y Vinicius el miércoles. Los dos usualmente se desplazan por la banda izquierda y su presencia pudiera desequilibrar el equipo y hacerlo vulnerable defensivamente.

El titular indiscutido es Benzema, autor seis goles en sus últimos cuatro partidos. El francés tiene 18 goles en la campaña, seis más que su total de la temporada previa.

Sería difícil también dejar fuera a Vinicius, quien aprovechó la más reciente lesión de Bale para afianzarse como titular y convertirse en un jugador muy popular entre los hinchas madridistas. El brasileño de 18 años le ha añadido vuelo al ataque.

"Todos los jugadores aportan lo que traen", dijo Solari. "Algunos más experiencia y otros más juventud, pero lo importante es que estamos todos y que todos tiramos hacia el mismo sitio y queremos conseguir las cosas que quedan por delante".

Messi se lesionó el sábado en el empate 2-2 del Barça ante Valencia en casa, un resultado que frenó la racha de ocho triunfos del equipo en la Liga. Recibió descanso hace dos semanas cuando Barcelona a perdió 2-0 con Sevilla en cuartos de final de la Copa.

"No creo que haya favorito. Es una eliminatoria abierta", afirmó Valverde. "Los dos tenemos grandes jugadores. Si está Leo o no, no cambia el favoritismo".

Messi ha anotado en nueve partidos seguidos en todas las competencias y es el máximo anotador de la Liga, con 21 en 22 partidos.