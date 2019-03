Josef Martínez sorprende con este GOLAZO que dejó a Argentina viendo estrellas

El regreso de Lionel Messi a la selección Argentina no pudo ser más doloroso, pues Venezuela le dio una bofetada de 3-1 en un amistoso en Madrid el viernes.

Salomón Rondón abrió para la Vinotinto a los seis de iniciar el partido, Jhon Murillo adelantó para el 2-0, que vio la reacción de los de Lionel Scaloni con una anotación de Lautaro Martínez para el 2-1 parcial y finalmente de penal a los 75’, la sensación del Atlanta United anotó de manera magistral un penal que cerró el triunfo de 3-1.

Sin embargo, fue el tercer gol, el del penal, que dejó a todos sorprendidos…

What on earth have I just watched in the Argentina vs Venezuela game Mad penalty! #ARGVEN #Penalty pic.twitter.com/QZ1oCa4f5m