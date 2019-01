Harry Kane fuera de acción por 2 meses por lesión

El delantero de Tottenham Harry Kane estará fuera de acción por unos dos meses debido a una lesión en su tobillo izquierdo, se conoció el martes, en un duro golpe para las aspiraciones del club de conseguir su primer trofeo bajo el técnico Mauricio Pochettino.

No se espera que el capitán de la selección de Inglaterra regrese a los entrenamientos antes de inicios de marzo, dijo Tottenham, luego de lesionarse en los últimos segundos de la derrota por 1-0 ante Manchester United el domingo pasado.

Eso descarta a Kane por al menos siete partidos de la Premier y probablemente los dos duelos de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund.

Además, Kane se perdería el partido de vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga contra Chelsea, así como al final del 24 de febrero, si el equipo avanza. Tottenham ganó el duelo de ida por 1-0 en casa, con un penal anotado por Kane.

Ese fue uno de sus 21 goles para el club y la selección esta campaña, continuando su excelente forma ofensiva.

Desde que irrumpió en el equipo en la campaña 2014-2015, Kane ha finalizado como máximo goleador de la liga en dos ocasiones y fue el máximo anotador, con seis goles, en la Copa del Mundo el año pasado.

Desde que el argentino Pochettino asumió las riendas del equipo en el 2014, Kane ha anotado 36% de los goles de Tottenham en la liga.

"Las lesiones son parte del deporte", dijo Kane en un mensaje en Twitter. "Pero nadie va a trabajar más arduamente para regresar".

El otro proveedor importante de goles para Tottenham en meses recientes ha sido el surcoreano Son Heung-min, pero el delantero acaba de sumarse a la selección de su país para la Copa Asia. Son debe regresar a inicios de febrero, lo que significa que se perderá al menos cinco partidos con los Spurs.

Tottenham marcha tercero en la Premier, nueve puntos debajo del líder Liverpool y cinco debajo de Manchester City. Está además en la cuarta ronda de la Copa FA.

En ausencia de Kane y Son, Pochettino pudiera acudir al veterano español Fernando Llorente, usualmente en el banco de suplentes, o al mediocampista Dele Alli como principal delantero.

