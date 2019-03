Gerardo Martino ya tuvo su primer coraje al frente del Tri.

El técnico de la Selección Mexicana no se mostró de acuerdo en que Jesús Manuel Corona declinara la convocatoria para recuperarse de una lesión en Portugal, pese a la insistencia del argentino de hacerle ver la importancia de que estuviera dentro del grupo.

"Tomé contacto telefónico con Jesús Corona hace unos 17, 18 días, antes de hacer la convocatoria. Me manifestó que estaba bien".

Respecto al tema ‘Tecatito’ Corona, platicamos con Gerardo Martino y ha dicho que habrá repercusiones.



Está claro que su ausencia no cayó nada bien al interior de Selección Mexicana. — WARRIOR (@CARLOSLGUERRERO) March 19, 2019

"El día sábado habló con uno de los médicos y le dijo que estaba jugando infiltrado. El domingo tuve un contacto con él y le hice ver la necesidad, que aunque no tenga posibilidades de entrenar y de jugar, esté con nosotros participando en esta concentración, conociéndonos y que vea la forma de trabajar, incluso que si era necesario continué o empiece aquí su lesión del tobillo".

#FutAzteca ⚽🇲🇽



"En exclusiva Tata Martino con @CARLOSGUERRERO y @medranoazteca: no pasará por alto la indisciplina del Tecatito Corona, habrá repercusiones"#CompartimosLaEmoción



22 marzo | 7:45 PM.



26 marzo | 7:30 PM. por @AztecaSiete pic.twitter.com/S9sL3LQ8jo — Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 19, 2019

"En el primer contacto Jesús estuvo de acuerdo. Pero cinco horas después me llamó y me dijo que había optado por hacer su recuperación allá y no se sentía bien para viajar, a lo cual no estoy de acuerdo con su decisión, pero la respetaba. También le dije que no es una postura que empiece y termine con esta concentración, va a tener alguna repercusión en el futuro", expuso Martino en entrevista para Univisión Deportes.

La realidad es que los jugadores del Porto (Herrera y “Tecatito”) prefirieron los cuartos de final de la Champions y la cerrada competencia con el Benfica en Portugal que a la selección mexicana y si esa fue la razón, hicieron bien. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) March 19, 2019

No es la primera vez que el 'Tecatito' se ausenta del Tricolor, pues en anteriores ocasiones ha declinado convocatorias por atender asuntos personales, problemas con el pasaporte y, como ahora, por una lesión.