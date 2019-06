Futbolista paraguayo: ‘Mi señora quedó como una pu… y yo como un cornudo’

Roberto Ovelar se despidió de Millonarios, de Colombia, tras un paso regular con el cuadro capitalino en el que estuvo en el torneo Clausura y regresa a su casa, Paraguay, para ser parte del Olimpia... no sin antes revivir un momento duro que vivió en Colombia.

Tras conocerse su salida, el ‘Búfalo’ habló con los medios y durante una entrevista al programa radial “El Alargue”, el delantero recordó el momento amargo que pasó cuando estaba en Junior, su antiguo equipo.

En la conversación, Ovelar aseguró que su familia sufrió mucho por la polémica que hubo entre el atacante colombiano Teófilo Gutiérrez y su esposa.

Roberto Ovelar: "A mi señora la dejaron como una puta, a mí como un cornudo" - https://t.co/IXltQbXkmM pic.twitter.com/57OLFKGWlD — REVISTA LA RED (@mivegacardona) June 18, 2019

Aunque Ovelar dijo llevarse muy bonitos recuerdos de lo vivido en Colombia, los últimos meses en el Junior fueron una pesadilla ya que surgieron rumores de que Teo había enviado mensajes en las redes sociales a la esposa de su compañero de ataque del cuadro ‘Tiburón’.

“Dañaron la imagen de mi familia, dejaron a mi señora como una puta, la gente no sabe la realidad de las cosas”, afirmó Ovelar. “Lo que pasó fue un tema de respeto. Las personas muchas veces no leen el contexto, solo ven el titular. Yo no tengo rabia, pero si nos han pisoteado”.

Aunque no mencionó de nombre a Gutiérrez, el paraguayo fue directo en el mensaje a su excompañero.

“Estoy conmovido con ese personaje que ensució la imagen de mi familia y que dejó mal parada a mi esposa”, señaló. “Ya no hay tiempo para borrar lo hecho, mi señora quedó como una puta y yo como un cornudo. Ojalá algún día pueda contar las cosas”.

