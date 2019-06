A Zlatan no le preocupan las derrotas, 'mientras estén en los playoffs'

El Galaxy, que ya fue eliminado de la Copa Abierta y es segundo en la Conferencia del Oeste, fue goleado el sábado por el Earthquakes en San José. Sin embargo, al sueco Zlatan Ibrahimovic no le afecta mucho ese resultado pues dice que “los juegos de temporada no son importantes, mientras estén en los playoffs”.

“He aprendido que los partidos de temporada regular no son importante. Los playoffs son importantes. Tenemos que cambiar a un modo de playoffs cuando lleguen los playoffs. Eso es algo que me enseñó la adrenalina, la temporada regular no es importante. Los playoffs son muy importantes”.

Con sus 31 puntos en 18 partidos, el Galaxy parece estar cómodo en segundo puesto, detrás del LAFC.

“Mientras esté en los playoffs, estoy bien, estoy calmado”, agregó.

El Galaxy recibe al Toronto FC el próximo jueves en Carson (7:30 p.m.).