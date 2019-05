Zlatan detecta falta de actitud en el Galaxy, estrangula a portero y pide que quiten el VAR

Tras la frustrante derrota de 2-0 ante el New York City FC el sábado por la tarde, la super estrella sueca del Galaxy de Los Ángeles, Zlatan Ibrahimovic, diagnosticó que las últimas tres derrotas al hilo del equipo han sido causadas por una “falta de actitud”.

Cuando le preguntaron si estaba de acuerdo con la formación presentada el sábado en el Dignity Health Sports Park, Ibrahimovic desvió la atención a la actitud del Galaxy: “Creo que fue cuestión de actitud, no fuimos suficientemente agresivos donde debíamos ser agresivos. Estuvimos muy suaves. En la segunda mitad mejoró porque teníamos una actitud diferente y lo queríamos más. Cuando estás 2-0 abajo, es un juego diferente”.

“En los últimos dos partidos ha sido cuestión de actitud. Necesitamos reaccionar más, necesitamos cambiar, necesitamos enseñar lo que queremos con la actitud”, expresó Ibrahimovic.

Increíblemente, las tres derrotas del Galaxy aún lo mantiene en la segunda posición en el Oeste, con 22 unidades, a cinco de distancia del LAFC, que ocupa el primer puesto.

Ibrahimovic también recibió tarjeta amarilla por “estrangular” al arquero del NYCFC, Sean Johnson, en una jugada en la que uno de los analistas de ESPN pidió la tarjeta roja. El arquero Johnson, quien también exageró la agresión, se llevó la tarjeta amarilla.

Taylor Twellman, analista de ESPN, citó un incidente reciente en el cual Cristian Roldan fue expulsado tras agredir a Eduard Atuesta, del LAFC, en una jugada similar, pero con diferentes castigos por parte del referí.

Antes, Zlatan parecía haber cometido una falta a Maxime Chanot, pero en realidad fue el jugador de Nueva York que pateó a Ibrahimovic, algo que enfureció al sueco y fue sobre el VAR ante la prensa.

“No lo toqué, si lo toqué, es porque me pateó. Pero (el árbitro) no lo quiso revisar. Otra vez, tenemos el VAR. Creo que lo debemos de quitar y jugar sin ello”, declaró Ibrahimovic, quien durante la semana fue multado por una cantidad no anunciada debido los “clavados” en el partido ante el Crew de Columbus.