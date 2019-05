Los Xolos se juegan la vida este sábado en La Frontera ante Puebla

Con el poderoso León y sus escoltas, Tigres, Monterrey, Cruz Azul, Pachuca, Necaxa y América ya clasificados, la última jornada del campeonato Clausura 2019 de la Liga MX tendrá un final donde solamente falta un invitado y este se revelará en Tijuana.

El clasificado América, en su visita al puerto de Veracruz, buscará mejorar su puesto en Liguilla ante el débil equipo de los Tiburones. En el mismo lugar está el Necaxa, que podría desbancar al Pachuca en el quinto puesto con un triunfo sobre Querétaro.

El único que se juega la vida es el Club Tijuana, que con 25 puntos y en el último puesto de Liguilla, recibe al Puebla, en noveno puesto con 25, y el único conjunto que no está en los primeros ocho puestos que aún tiene vida. Los Xolos solamente necesitan empatar para avanzar a la Fiesta Grande, mientras que al Puebla solamente le sirve el triunfo en el Estado Caliente.

Si la Liguilla iniciara hoy, los juegos de cuartos de final serían así: León vs. Tijuana, Tigres vs. América, Monterrey vs. Necaxa y Cruz Azul ante Pachuca.