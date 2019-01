Al llegar a Los Ángeles, Andrés Iniesta y David Villa explican los motivos para ir a jugar a Japón

El Vissel Kobe de Japón, de las estrellas españolas David Villa y Andrés Iniesta, además del alemán Lukas Podolski, tuvieron una sesión de entrenamiento a su llegada a Irvine en Orange County Great Park, sitio donde el próximo lunes enfrentan al Crew de Columbus (7 p.m.).

El jueves de la próxima semana, el conjunto japonés enfrentará también a LAFC en el Banc of California Stadium. También tiene programado un encuentro ante el Toronto FC el 2 de febrero y otro en contra del Orange County Soccer Club el 5 de febrero, ambos en Orange County Great Park.

Podolski llegó al equipo en 2017, Iniesta en 2018 y Villa comienza su aventura en la J-League este año después de jugar en la MLS desde 2014. El viernes, los tres estuvieron en una conferencia de prensa en Irvine para dar inicio al Tour del Vissel Kobe en California.

“Para Vissell es muy importante esta gira. En esta mesa hay tres campeones del mundo y campeones de muchas cosas, el poder el ser embajadores en un lugar como Los Ángeles, me parece muy bien, un acierto total del Vissell”, dijo director técnico Juan Manuel Lillo sobre la primera vez en la historia del club que van al exterior para una pretemporada.

Los tres campeones del mundo también hablaron de sus motivos principales para jugar en Japón.

“Es un buen lugar para vivir, es un poco lejos de mí país, pero la gente es amigable, hay mucha seguridad, hay muchos lugares para visitar. Me gusta la cultura”, dijo Podolski en Irvine.

Sobre la preferencia de Iniesta de jugar en Japón en lugar de la MLS, el exjugador del Barcelona expresó que tomó la decisión debido a la confianza que sintió del equipo japonés.

“En el momento en el que dejé el Barca, se me abrieron varias propuestas. Ni mejores ni peores, al final la gente te convence por lo que te transmite, la confianza, por el cariño, por el respeto que te tienen. Al final, la opción de venir a Japón fue la que más me llegó, fue la que más confianza me transmitió”, dijo Iniesta, de 34 años.

Para Villa, explicó que representantes del cuadro japonés viajaron hasta Nueva York para hablar con él y eso le inspiró mucha confianza. También, el exjugador del New York City FC dijo que se va muy agradecido de la MLS y señaló que lo “volvería a hacer” si tuviera que regresar a la liga estadounidense.