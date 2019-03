VIDEO: Vela tortura con tres goles al San José de Matías Almeyda

El goleador de LAFC está encendido y hoy anotó tres tantos en el triunfo por 5-0 sobre el Earthquakes de San José, de Matías Almeyda en Avaya Stadium.

One of the worst GK howlers you'll see all season. Embarrassing swing and miss by Daniel Vega, and Carlos Vela punished him to give #LAFC the lead. Painful for #Quakes74 fans to watch.#SJvLAFC #MLS #WhatAHowler pic.twitter.com/yrPiWalMEO — Joga Bonito (@Jasoninho10) March 30, 2019

El artillero mexicano anotó a los 8, 48 y 66 de tiempo corrido. El tercer tanto de Vela fue un poema.

Best angle of the wonderful Carlos Vela goal.



Beautiful to watch his curling left-footed strikes from distance, perfectly placed into the top corner.



¡Que #Golazo! ¡Que crack! Obra de arte del mejor jugador de #MLS.#SJvLAFC #ElTri #LAFCpic.twitter.com/rNNGiuKert — Joga Bonito (@Jasoninho10) March 30, 2019

Además de que Steven Beitanshour al 26 y Diego Rossi al 68 añadieron goles en el conjunto angelino.

The dynamic duo strikes again!



Carlos Vela sets up Diego Rossi for our 5th on the day!#SJvLAFC pic.twitter.com/tpFAEmebRk — LAFC (@LAFC) March 30, 2019

El equipo de Bob Bradley llegó a 13 puntos, como líder de la Conferencia Oeste y mantuvo su invicto. Por su parte, San José acumuló su cuarta victoria en igual número de partidos en la actual temporada de la MLS.