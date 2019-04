Felipe critica a afición de Vancouver por aplaudir a Ibrahimovic

Durante la victoria del Galaxy de Los Ángeles por 2-0 sobre los Whitecaps en Vancouver, el futbolista brasileño Felipe, del equipo canadiense, le preguntaron al medio tiempo sobre el ambiente que se vivía en el estadio en la visita de Zlatan Ibrahimovic, jugador del equipo rival.

El brasileño no escondió su malestar con la afición local, que en parte aplaudía a la estrella sueca, y dijo que “era algo triste. [Las porras y los aplausos] son para él, y debe ser para nosotros. No importe quién venga aquí. Tienes que venir aquí y apoyarnos, no alentar al oponente. Es la manera que debe ser”.

Felipe Martins not too happy that the BC Place crowd is cheering for Zlatan. "I think this is kind of sad." #VANvLA pic.twitter.com/xMnGF2DgB1 — Adam Serrano (@AdamSerrano) April 6, 2019

Ibrahimovic anotó un gol en el segundo tiempo y luego dio un pase para gol.

It's a lead for the visitors in Vancouver!



Zlatan Ibrahimovic sets up Daniel Steres as the #LAGalaxy break the deadlock! #VANvLA https://t.co/2lBy9Zr2r8 — Major League Soccer (@MLS) April 6, 2019

… y también un niño (con la camiseta del LAFC) se tomó un selfie con el delantero sueco.

El Galaxy es segundo en el Oeste con cuatro triunfos y una derrota, mientras que Whitecaps no ha ganado ningún partido tras empatar un encuentro y perder cuatro.