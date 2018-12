Tras fracasar en Europa ¿de regreso al futbol mexicano?

El América, vigente campeón del futbol mexicano, busca delantero y al parecer Nicolás Castillo está disponible.

Luego de fracasar en Europa, el atacante chileno ha sembrado el camino para volver a México, pero no a los Pumas, club con el que se dio a conocer y le sirvió de tranpolín para llegar a Portugal.

El polémico atacante de 25 años de edad, quien se fue al Benfica de Portugal tras el Clausura 2018 dando a entender que la Liga MX le quedaba chica y que su objetivo era jugar la Champions League, ahora estaría buscando regresar a la Liga MX y el América sería su destino, aunque tiene en el Cruz Azul otra alternativa.

El atacante chileno, de buena cuota de goles en México, se la ha pasado a la sombra en la liga lusitana, ya que no ha sido del gusto del estratega Rui Vitoria, quien no ha contado con el andino casi nunca en lo que va de la temporada.

'Nico' no ha anotado ni en Liga ni en Champions League con las Águilas de Portugal y las lesiones no lo han dejado tener continuidad.

Incluso, en los recientes días se habló que su estratega lo castigó debido a que el ex jugador de los Pumas le dio 'me gusta' a un comentario en redes sociales que criticaba su no inclusión en el cuadro del Benfica.

A su regreso al América en 2017, el entrenador Miguel Herrera aseguró que Nico era el tipo de delantero ideal para su planteamiento, por lo que su opinión podría pesar para el fichaje del seleccionado chileno, que en su paso de 3 torneos por Pumas anotó 24 goles.

Y si no se da su fichaje con las Águilas, el Cruz Azul le abriría la puerta.

En lo que va de la temporada, Castillo ha jugado 74 minutos en la Champions League con el cuadro luso y en la Liga portuguesa apenas ha disputado 66 minutos en 2 partidos y no tiene goles.