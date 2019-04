Esto dijo Tomás Boy al llegar a las Chivas

Por más de 20 años, Tomas Boy fue crítico como adversario, entrenador y comentarista del entorno del Guadalajara.

Ahora como bombero, el "Jefe" dijo que se equivocó en sus juicios, que tiene afición por las Chivas y que confía en clasificar.

"Creo en esta plantilla, creo que tiene capacidad, la única forma de saber es si los jugadores están dispuestos a cambiar su situación, eso es importante y ver cómo puedo ayudarlos a que esto suceda lo más rápido posible", declaró el "Jefe".

"Estoy acostumbrado a agarrar papas calientes, porque son equipos que están para descenso, pero éste está muy por encima de eso todavía, entonces, no me preocupa esa parte. Sé que la temporada que entra, si no logramos cosas importantes en estos cuatro juegos, se va a poner feo, pero para eso estamos, a eso venimos. El desafío es bueno. Creo mucho en los mexicanos".

Boy consideró que su pasado con el Atlas no debería causar que la afición lo rechace.

"No soy un ícono del Atlas. Íconos son el 'Güero' Aceves y Rafa Márquez. Me tocó dirigir al Atlas y lo hice en situaciones en las que fui contratado, que era el de salvarlo del descenso, tuve la fortuna de contar con tremendos jugadores y poder lograrlo, pero el Guadalajara ha estado ahí siempre. Yo quise jugar en el Guadalajara hace muchísimos años. Nunca se me dio".

'No soy perfecto'

Tomas Boy comentó que sus críticas al Rebaño forman parte del pasado.

"A veces no soy perfecto. He tenido muchos errores como entrenador, como persona e inclusive como jugador, pero les voy a contar algo: yo jugué al futbol gracias a un súper jugador de las Chivas, con el que casi lloraba, era Héctor Hernández. Es el jugador más fantástico que vi y quien me motivó a jugar al futbol", recordó.

En septiembre del 2015, cuando la directiva cesó a José Manuel de la Torre, el "Jefe" se autodescartó para llegar al redil por no comulgar con las ideas de Jorge Vergara.

"Cualquier cosa que yo haya dicho, a lo mejor estaba perdido en la inmensidad de algunas tonterías, que luego a veces uno pierde la lucidez", argumentó.