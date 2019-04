Tomás Boy: No todos pueden con la presión en Chivas

Al hacer un balance de lo que fue su presentación como pastor de las Chivas, con la derrota sufrida en Morelia, el técnico Tomas Boy reconoció que no todos los futbolistas pueden con la presión que hoy padece el Rebaño.

"Es evidente. Los equipos grandes promueven este tipo de inducción y esto a veces hace mella en los jugadores, hay algunos que lo pueden tolerar y hay otros que no, esto no los inhibe de ser buenos jugadores o no", explicó el "Jefe".

"Hay jugadores que pueden recibir ese tipo de presión y la pueden manejar bien, hay otros que no, y lo vamos a ver, pero aquí yo veo a los jugadores contentos en Chivas, los vi entrenar y dije, 'caray, de qué me he perdido'".

Boy Espinoza se presentará el sábado ante la afición local, cuando reciban al Puebla en el Estadio Akron, en el segundo de los cuatro juegos que le tocará dirigir al chiverío.

Sobre el diagnóstico que ofreció a CANCHA el ahora ex pastor José Saturnino Cardozo, de que no todos los jugadores están para responderle a Chivas, Boy dijo no tener tiempo de analizarlos, sino de preparar los juegos que le quedan.

"No tengo tiempo para ese tipo de planeación. Tengo tiempo para poner la jerarquía por encima de cualquier cosa. Ningún jugador quiere fallar. Nadie lo hace a propósito, entonces si ese pensamiento priva nadie es culpable, puedes ser responsable, eso si, eres responsable de que tu rendimiento no sea el adecuado. El jugador debe aprender a jugar en la organizaron en la que está. Sí creo qué hay jugadores para determinados equipos y hay otros que no pueden, no pueden manejar la presión, pero ahorita no tengo tiempo de observar eso", explicó Tomás.

Al referirse al partido del sábado ante el Puebla, Boy consideró que la escuadra de José Luis Sánchez Sola vendrá a hacerle la vida imposible.

"Ha hecho un montón de puntos y se deben a su entrenador, es el que entró como emergente que más ha hecho. Hay que darle seriedad, pero lo vamos a estudiar bien para superarlo y ganarle. Me cae bien 'Chelis'", agregó.