La séptima estrella está cerca para Tigres

La séptima estrella está cerca y es gracias a un gol del histórico André-Pierre Gignac.

El francés marcó la diferencia entre Tigres y el León anoche en el Estadio Universitario y los auriazules ganaron por 1-0 el juego de ida de la Final del Torneo Clausura 2019.

Para el francés fue su gol 104 como jugador de los felinos para alcanzar a Tomás Boy y compartir el honor de ser los máximos goleadores en la historia del club.

Gignac, a paso de leyenda, puso a los Tigres en ruta a su séptimo título de Liga, el cual alcanzarán si ganan o empatan por cualquier marcador en el Estadio León.

De las cuatro veces anteriores que los Tigres ganaron en casa el juego de ida de una Final de Liga, en tres se coronaron; la única excepción fue ante el América en el Apertura 2014.

Aún así, por lo sucedido durante los primeros 90 minutos de la serie, quedó cierta impresión de que los auriazules dejaron ir vivo a La Fiera.

Fueron muy superiores y eso no se reflejó cabalmente en el marcador.

El equipo dirigido por Ricardo Ferretti le ganó en posesión de balón al de Ignacio Ambriz y triplicó la cantidad de disparos a gol del visitante, pero solo el de Gignac subió al marcador.

En el Uni, el León no fue como lo pintan, no fue protagonista en el juego y además equivocó el camino. "Aceptó" jugar en su propio campo y buscar reducir espacios, pero no funcionó.

Los auriazules tardaron solo 20 minutos en encontrar el gol. Fue Gignac, quien remató un balón que había desviado Rodolfo Cota tras un tiro de Luis Quiñones.

La principal vía de acceso que explotaron los Tigres fue la banda de Luis Rodríguez, quien no solo creó la del gol del francés, también generó otras ocasiones que pudieron darle otro desenlace al encuentro y quizá a la Final.

Y es que hubo un momento en que los auriazules asfixiaron al León, pero bastaron un par de avisos para que los locales tomaran ciertas precauciones. Fueron un par de atajadas que tuvo que hacer Nahuel Guzmán, quien no baja su nivel.

Ferretti tuvo que hacer dos cambios por lesión. En uno de ellos Enner Valencia entró por Eduardo Vargas y el ecuatoriano traía la llave del gol, pero no la utilizó. Falló dos claras.

Por eso, la ventaja es corta y todo se definirá el domingo. Ese día el "Equipo de la Década" intentará ganar su quinto título en los últimos ocho años y séptimo de su historia.