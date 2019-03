Muere sobreviviente de trágico accidente aéreo del Chapecoense

Un periodista que fue uno de los seis sobrevivientes del accidente aéreo del equipo de fútbol Chapecoense murió tras sufrir un infarto.

Rafael Henzel, de 45 años, murió en la ciudad de Chapecó, en el sur de Brasil. Radio Oeste Capital, donde Henzel trabajaba, dijo que el periodista murió el martes en un hospital local tras sentirse mal mientras jugaba un partido de fútbol con amigos.

Our condolences go out to the family of Rafael Henzel, journalist & Chapecoense crash survivor, who died last night aged 45



Here is one of his finest moments as a professional, commentating on Chape's historic Copa Sul-Americana semi-final win in 2016 pic.twitter.com/jlX8Q8ymzV