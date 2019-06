LAFC avanza en Copa Abierta con otro gol de Vela y una gran noche de su portero mexicano Sisniega

Han pasado menos de tres meses después de que el LAFC masacró a los Earthquakes por 5-0 en San José, en una de las tardes más vergonzosas de los Terremotos en su estadio. El jueves por la noche se encontraron nuevamente en un partido de la Copa Abierta Lamar Hunt, en la ronda de octavos de final, y el LAFC volvió a mostrar su superioridad, aunque en esta ocasión se llevó un susto.

El LAFC le dio la vuelta al marcador y ganó por 3-1 para clasificar a la ronda de cuartos de final, donde se enfrentará al Timbers, que aniquiló al Galaxy el miércoles por la noche por marcador de 4-0 en Portland.

Sin su arquero titular Tyler Miller y el defensa Walker Zimmerman, quienes están con la selección estadounidense en Copa Oro, el LAFC alineó a muchos de sus titulares, incluyendo a Eddie Segura, Latif Blessing, Eduardo Atuesta, Lee Nguyen, Carlos Vela, Adama Dioamande, así como a Diego Rossi. El arquero mexicano Pablo Sisniega obtuvo la oportunidad, tal como sucedió en la ronda anterior cuando hizo su debut con el Real Salt Lake, y tuvo una gran noche al atajar varios disparos a gol.

El LAFC comenzó titubeante pues al minuto 7, Valeri 'Vako' Qazaishvili anotó en un bello contragolpe de los visitantes.

Vako on the San Jose Earthquakes take an early lead & silence the LAFC home crowd as Espinoza breaks free & sets up Qazaishvili to slot into an open goal.



0-1

San José anotó otro tanto pero fue anulado por un fuera de lugar, en un tiempo en el que el LAFC parecía tener mucha confusión en la defensa.

OMG



Wondo's header gets past the keeper but it's called offside. INCHES. AWAY.





Sisniega tuvo una atajada importante cuando San José se escapó por la banda derecha pero el arquero mexicano de 23 años desvió el disparo.

Presionó tanto el LAFC que para el minuto 34, Rossi anotó el del empate en un desborde por el sector de izquierda. Rossi recibió un gran pase de Nguyen y ejecutó al arquero Andrew Tarbell para poner el 1-1.

Nguyen → Rossi → GOL. Lee Nguyen sends Diego Rossi in with an elegant through ball & the Uruguayan makes no mistake with a delicate chip over Andrew Tarbell.



1-1

LAFC entonces se sintió cada vez más cómodo y logró imponerse con cierta facilidad. Al minuto 61, Dioamande recibió un tremendo pase filtrado de Rossi y sacó al arquero Tarbell, para concretar el 2-1.

A Diomande of a finish 💎



The big man's last action before being subbed is to collect a killer ball, round the San Jose Earthquakes keeper & slot home to send LAFC fans into hysterics.



2-1

Sisniega mostró nuevamente sus reflejos en una salida efectiva al minuto 70.

Pero parecería que Vela no se iba a ir contento si no anotaba y aunque había mostrado su falta de egoísmo en una jugada en la que le dio pase a Christian Ramírez, el mexicano concretó un tanto al minuto 35.