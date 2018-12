Ruggeri confiesa que le quemaron su casa los barra brava

El ex jugador argentino Óscar Ruggeri contó que los barras bravas de Boca Juniors le quemaron su casa con sus padres adentro cuando dejó al equipo para fichar con River Plate a mediados de los 80.

"Jugué en River y Boca y lo pasé muy bien en los dos equipos. Cuando pasé de Boca a River quemaron mi casa con mis padres dentro.

"Cuando quemaron la casa me fui a ver al jefe de los Barra Brava de Boca, me encaré con él porque él lo controlaba todo y le dije que era lo último que iba a soportar", contó el también ex del Real Madrid y América a El Transistor de Onda Cero.

Ruggeri también mencionó que las barras extorsionan a los jugadores y, por ende, les tienen miedo.

"Los Barra Brava te piden cosas cuando eres jugador y tienes miedo porque te amenazan con hacerle algo a tu familia.

"El 'Chueco' era un Barra Brava al que le teníamos terror, mejor no cruzártelo. Los tenían fichados, pero nunca les hacían nada", dijo.