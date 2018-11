Truena Reyes contra VAR y arbitraje en Liga MX

Más allá de caer 1-0 ante Rayados, Salvador Reyes, técnico de Santos, cuestionó el funcionamiento del VAR y la labor hecha por el árbitro central Enrique Santander.

Durante el segundo tiempo, Luis Enrique Santander señaló un tiro libre en linderos del área a favor de los laguneros, en el que Reyes aseguró que vio una mano tras del disparo de Osvaldo Martínez.

Sin embargo, tras el cobro que pegó en la barrera albiazul y el reclamo por parte del cuerpo técnico del actual campeón, la jugada no fue revisada por el videoarbitraje.

"Se ve que al señor Santander le avisan o no le avisan y él siguió subido en su macho, no va ni siquiera a revisar la jugada cuando es una mano separada y abierta dentro del área. No sé qué van a revisar".

Además, el estratega se cuestionó de la fiabilidad de esta nueva función, en la que detalló que quizá no quieren exhibir los errores arbitrales.

"Para que tenemos todo el sistema del VAR si no lo vamos a tomar en cuenta. Da la impresión a que tienen miedo de que exhiban al árbitro".

El timonel lagunero manifestó que no es la primera ocasión en la que le sucede esto, ya que también lo vivió cuando recibió al América en la Jornada 16, con Santander como juez central.

"Dijeron que las jugadas dentro del área se iban a revisar, y con nosotros van dos en 15 días y no nos revisan las jugadas".

No obstante, durante el partido se dieron dos opciones dentro del área en la que Rogelio Funes Mori se vio afectado y el propio central no las marcó.

El actual campeón recibirá a La Pandilla el próximo sábado, en donde tendrán que remar contra corriente por la desventaja en el marcador y la posible baja de Jonathan Rodríguez, quien salió de cambio por lesión.