Renato Ibarra se va de la Copa América

Renato Ibarra, mediocampista del América, dejará a la Selección de Ecuador en plena disputa por la Copa América 2019.

Sin dar un motivo claro, Hernán Darío Gómez, DT de Ecuador, anunció esta tarde que Ibarra causará baja del seleccionado por común acuerdo. "El Bolillo" descartó que el jugador sufra de alguna lesión.

"Renato tenía un dolor, me sorprendí cuando no salió nada en los exámenes. Luego hablé con él y decidimos que no siga. Las puertas de la Selección están abiertas para los que no quieran estar acá", aseguró el estratega.

Ibarra habría argumentado problemas en el tobillo que le provocaron perderse el pasado duelo ante Chile, pero los exámenes médicos descartaron todo daño.

Renato salió a la banca, pero tampoco vio minutos en el duelo entre Ecuador y Uruguay, por el debut de ambas selecciones en esta Copa América.

Ecuador se jugará su boleto para Cuartos de Final cuando este lunes enfrente a Japón en el Estadio Mineirao, de Belo Horizonte.