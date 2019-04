Jugadores reciben insultos por boicot a redes sociales

Los futbolistas ingleses que boicotearon las redes sociales en protesta contra el racismo fueron víctima de insultos por mensajes relacionados a la campaña de 24 horas.

La Asociación de Futbolistas Profesionales, que coordinó la campaña “Basta” para exigir que se tome mano dura en las redes sociales, instó a reuniones urgentes con las compañías dueñas de las plataformas.

I’m a black Ecuadorian soccer player. *It is not easy for me to be in a world where some people hate black people. It is time to end all discrimination. No more *abuse* anywhere. The correct way is to stand against racism. #enough pic.twitter.com/zZUuhuvlwm