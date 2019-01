Real Madrid reflota y desplaza a Sevilla del tercer lugar

Gracias a un zapatazo de Casemiro y la anotación postrera de Luka Modric, el Real Madrid cumplió una de sus mejores exhibiciones de la temporada para vencer 2-0 al visitante Sevilla el sábado y escalar a la tercera posición de la Liga de España.

El brasileño Casemiro abrió el marcador con un soberbio tiro desde fuera del área a los 78 minutos, mientras que Modric cerró la cuenta en el tiempo de reposición luego de recuperar el balón y mandarlo a las redes con un disparo a la entrada del área.

La victoria en el estadio Santiago Bernabéu sirvió para que el Madrid y su técnico argentino Santiago Solari tomasen respiro en la 20ma fecha de la Liga al llegar a 36 puntos, apoderándose en solitario de la tercera plaza. El Sevilla retrocedió al cuarto con 33.

"Necesitábamos encontrarnos con nosotros mismos y la mejor versión de nuestro juego", comentó el capitán merengue Sergio Ramos.

El líder Barcelona, siete puntos por encima del Madrid, recibe a Leganés el domingo. El Atlético de Madrid, segundo en la tabla, no perdió el paso al golear 3-0 al colista Huesca y quedar cinco puntos más que los merengues.

En líneas generales, el Madrid ofreció una de sus mejores demostraciones del presente curso. Pero no fue capaz de manifestarlo hasta que Casemiro se animó a sumarse al ataque y sacar un derechazo distante. El arquero checo Tomas Vaclik alcanzó a manotear el balón, sin poder cambiar su rumbo a la portería

"El equipo ha demostrado su espíritu ante los inconvenientes", destacó Solari, quien tomó las riendas tras el despido de Julen Lopetegui en octubre tras solo cuatro meses en el cargo.

La salida del delantero Cristiano Ronaldo, varias bajas por lesión y actuaciones decepcionantes de jugadores como el volante Isco Alarcón han conspirada en una temporada muy intermitente del conjunto que ha ganado las tres últimas ediciones de la Liga de Campeones.

El juvenil ariete brasileño Vinicius fue el primero en insinuar peligro por los merengues cuando sacó un disparo cruzado dentro del área que fue atajado por Vaclik a los cinco minutos.

Los visitantes, que sufrieron su décima derrota en fila en el Bernabéu, también pudieron abrir la cuenta cuando Sergio Escudero se enfiló al área en un contragolpe conducido por Wissam Ben Yedder, pero su disparo salió apenas desviado a los 20.

A diferencia de muchos partidos a lo largo del campeonato, el Madrid mantuvo la presión en el campo rival. En el segundo tiempo, su posesión fue abrumadora y ensayó una decena de disparos al arco rival.

A los 66, el volante Dani Ceballos generó una de esas opciones de gol de los locales con un lejano disparo que dio en el travesaño.

Casemiro apareció cuando Vinicius le cedió el balón y sacó un derechazo que se anidó en lo parte superior del marco para darle un poco de tranquilidad al Madrid.

El equipo se despidió con vítores al final de un partido que se disputó en un día frío y lluvioso, aunque todavía no está en su mejor nivel.

"Les salieron las cosas un poco bien, con el apoyo de su afición se levantaron un poco, y después vino un gran gol de Casemiro que hizo las cosas muy difíciles", explicó el ariete André Silva, cuyo Sevilla encadenó su segunda derrota y cuarto partido sin victoria en el campeonato.

El Atlético afianzó su subliderato al ganar en Huesca, donde hubo una neblina que complicó las acciones en el estadio El Alcoraz.

Jorge Resurrección "Koke" celebró 400 partidos con el Atleti marcando el tercer tanto a los 71 y dando el pase para que Lucas Hernández inaugurara el marcador a los 31. El colombiano Santiago Arias amplió la delantera a los 52, con asistencia del francés Antoine Griezmann.

"Lo más importante es que volvemos a ganar y hacerlo fuera de casa, que nos hacía falta. Estoy muy feliz por los partidos con el club de mi vida y ojalá pueda jugar otro ciento más", comentó "Koke".

Los colchoneros, eliminados a media semana de la Copa del Rey, se mantienen a la caza del Barcelona al llegar a 41 puntos, a dos de los azulgranas. Huesca complica más su situación al ubicarse en el sótano con 11 unidades.

